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Іран проводить масштабні військові навчання біля Перської затоки

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Іран, Вівторок 21 грудня 2021 06:36
Іран проводить масштабні військові навчання біля Перської затоки Фото: Іран проводить масштабні військові навчання біля Перської затоки (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Корпус вартових ісламської революції дав старт масштабним військовим навчанням у південних регіонах Ірану. Навчання, в яких беруть участь сухопутні війська, авіація і флот, триватимуть п'ять днів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

Навчання відбудуться в південних регіонах Ірану, а також в Ормузькій протоці, через яку з Перської затоки проходить до 20% видобутої в світі нафти.

Маневри почалися лише через кілька днів після невдалих переговорів Ірану із західними країнами. У цих переговорах, що відбулися у Відні, Тегеран не зумів переконати Захід у своєму намірі відмовитися від виробництва ядерної зброї.

У понеділок місцеві жителі чули гучні вибухи в районі іранського ядерного полігону Бушер в 700 км від Тегерана. Раніше влада оголосила про проведення в цьому районі військових навчань.

Раніше ми писали, що Іран може готуватися до космічного запуску.

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