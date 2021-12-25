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Иран объяснил, зачем испытывал баллистические ракеты в Персидском заливе

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Тегеран, Суббота 25 декабря 2021 04:52
Иран объяснил, зачем испытывал баллистические ракеты в Персидском заливе Фото: Иран проводит масштабные военные учения в районе Персидского залива (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Иран заявил, что целью военных учений, проведенных на этой неделе в Персидском заливе, было отправить "предупреждение" Израилю. Тегеран во время маневров испытал баллистические ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

16 баллистических ракет разных классов были выпущены одновременно и уничтожили заранее определенные цели.

"У этих учений был очень четкий месседж: серьезное, реальное предупреждение... (Израилю - ред.). Расстояние между реальными операциями и военными учениями - это только изменение углов запуска ракет", - заявил начальник вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

В пятницу государственное телевидение показало ракеты, сплющивающие цель, напоминавшую израильский ядерный реактор Димона.

Британия осудила запуск баллистических ракет во время военных учений. Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отверг заявление Великобритании как "вмешательство в обороноспособность Ирана".

В понедельник местные жители слышали громкие взрывы в районе иранского ядерного полигона Бушер в 700 км от Тегерана. Ранее власти объявили о проведении в этом районе военных учений.

Ранее мы писали, что Иран может готовиться к космическому запуску.

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