Іран може готуватися до космічного запуску, - AP

Супутникові знімки космодрому імені Імама Хомейні свідчать про його можливу підготовку до космічного запуску. Він розташований в провінції Семнан на півночі Ірану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

Агентство зазначає, що отримало зазначені супутникові знімки від американської компанії Planet Labs.

Їх проаналізували фахівці Центру вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна при Міддлберійському інституті міжнародних досліджень в Монтереї (штат Каліфорнія).

Згідно з наведеною в матеріалі оцінкою, "Іран, схоже, готується до космічного запуску, тоді як у Відні тривають переговори зі світовими державами щодо угоди про атом".

За словами експертів, на знімках видно, що на стартовому майданчику було розміщено застосовуване при запуску обладнання, крім того, на автомобільній стоянці в останні дні більше машин, ніж раніше.

За даними AP, були помічені й інші ознаки пожвавлення активності.

"Це цілком звичайна діяльність перед запуском", - зазначив співробітник Центру вивчення проблем нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна Джеффрі Льюїс.

У публікації не уточнюється, який саме апарат нібито планується запустити. Агентство зазначає, що раніше іранська влада заявляла про готовність ряду супутників до виведення на орбіту.