Иран обстрелял военные базы в Ираке и Иордании: под удар попали солдаты Бундесвера

Иран вечером 1 марта обстрелял баллистическими ракетами военные базы в Ираке и Иордании, где находились солдаты Бундесвера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Издание пишет, что удары иранских баллистических ракет и беспилотников были направлены против двух баз, где присутствуют немецкие солдаты.
"Иранские войска выпустили несколько ракет и беспилотников по многонациональной базе вблизи Эрбиля на курдском севере Ирака и по немецкой военной базе Аль-Азрак в Иордании", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ракеты и дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Среди немецких солдат нет пострадавших. Один американский военный "получил незначительные ранения" от обломков.
"Немецкие вооруженные силы уже значительно сократили свой личный состав на севере Ирака и планируют вывести солдат из Иордании, как только это будет безопасно", - добавило издание.
Отметим, что днем 1 марта Тегеран официально объявил о начале беспрецедентного военного ответа на ликвидацию силами США и Израиля верховного лидера страны Али Хаменеи.
Среди прочего, днем 1 марта Иран выпустил ракеты по британским военным базам на Кипре. В течение дня продолжались обстрелы ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, иранские ракеты атаковали Израиль.
Впрочем, Иран наносит удары по всем соседним странам еще с 28 февраля. Так, международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара.
Также еще 28 февраля Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии. В итоге последние теперь готовы присоединиться к США и Израилю, чтобы атаковать Иран.