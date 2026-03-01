Иран обстрелял военные базы в Ираке и Иордании: под удар попали солдаты Бундесвера

Издание пишет, что удары иранских баллистических ракет и беспилотников были направлены против двух баз, где присутствуют немецкие солдаты.

"Иранские войска выпустили несколько ракет и беспилотников по многонациональной базе вблизи Эрбиля на курдском севере Ирака и по немецкой военной базе Аль-Азрак в Иордании", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ракеты и дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Среди немецких солдат нет пострадавших. Один американский военный "получил незначительные ранения" от обломков.

"Немецкие вооруженные силы уже значительно сократили свой личный состав на севере Ирака и планируют вывести солдат из Иордании, как только это будет безопасно", - добавило издание.

Фото: PLANET LABS PBC