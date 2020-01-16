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Іран збагачує більше урану, ніж до підписання ядерної угоди

Новини » В світі     16.01.2020 - 15:37
Іран збагачує більше урану, ніж до підписання ядерної угоди
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Тегеран не планує повністю виходити з ядерної угоди

Іран на даний момент збагачує більше урану, ніж до підписання ядерної угоди в 2015 році. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, передає Reuters.

За його словами, Тегеран продовжує збільшувати обсяги збагачення урану, незважаючи на збільшення тиску на Іран з боку світових держав.

"Ми збагачуємо більше урану, ніж до того, як угода була досягнута. Тиск на Іран зросла, але ми продовжуємо прогресувати", - повідомив Рухані.

При цьому президент Ірану відзначив, що Тегеран не розглядає повний вихід із ядерної угоди.

Нагадаємо, 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання з ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.

Згодом Франція, Німеччина та Великобританія запустили механізм вирішення спорів в рамках ядерної угоди з Іраном. Запуск механізму вирішення спорів означає формальне звинувачення Ірану в порушенні ядерної угоди. При цьому в спільній заяві європейських країн кажуть, що вони не приєднуються до кампанії з надання максимального тиску на Іран.

Також РБК-Україна писало, що Рухані відхилив ідею нової угоди з врегулювання ядерного питання в інтересах президента США Дональда Трампа. Іран готовий повернутися до виконання ядерної угоди лише після скасування санкцій з боку США.

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