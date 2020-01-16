Іран загрожує європейським військам на Близькому Сході

Фото: Хасан Рухани на засіданні уряду (irna.ir)

Президент Ірану заявив, що європейським військам загрожує небезпека у разі запуску механізму врегулювання спору в ядерній угоді

Президент Ірану Хасан Рухані попередив, що європейські війська можуть опинитися в небезпеці на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

За його словами, якщо Великобританія, Німеччина і Франція запустять механізм врегулювання спору в ядерній угоді (JCPOA), який може призвести до нових санкцій проти Ірану, то європейські солдати "опиняться в небезпеці".

"Сьогодні американський солдат в небезпеці, завтра європейський солдат може бути в небезпеці", - сказав Рухані. Після того, як США вбили іранського генерала Касема Сулеймані, Іран заявив, що більше не прихильний до цієї операції.

Як повідомляло РБК-Україна, Рухані також заявив, що відсутність безпеки на Близькому Сході нікому не вигідно, але водночас звинуватив у відсутності безпеки в регіоні Європи, Азії та США.

"Я чітко заявляю світу, що відсутність безпеки в регіоні нікому не приносить користі. Небезпечність цього регіону чутлива і важлива для всього світу. Я також розповів про це різним чиновникам, які говорили зі мною в ці дні. Відсутність безпеки відбувається за рахунок Європи, Азії, самої Америки та всіх інших", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку, який були помстою за вбивство Сулеймані. Іран пізніше заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.