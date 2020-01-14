Європейські країни запустили механізм вирішення спорів з ядерної угоди з Іраном

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Запуск механізму вирішення спорів означає формальне звинувачення Ірану в порушенні ядерної угоди

Франція, Німеччина і Великобританія запустили механізм вирішення спорів у рамках ядерної угоди з Іраном. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що запуск механізму вирішення спорів означає формальне звинувачення Ірану в порушенні умов угоди і може в кінцевому підсумку призвести до відновлення санкцій США, які були зняті у відповідності з угодою.

При цьому в спільній заяві Франція, Німеччина і Великобританія заявили, що не приєднуються до кампанії з надання максимального тиску на Іран. Незважаючи на це вони планують повернути Іран до виконання умов ядерної угоди.

"Ми переконані, що це новаторське міжнародне угоду і його застосування для нерозповсюдження (ядерної зброї - ред.) служать загальних інтересам політики безпеки і зміцнюють заснований на правилах міжнародний порядок", - йдеться у заяві.

Щоб запустити механізм вирішення спорів, європейські країни повідомили Європейський союз, який виступає гарантом угоди.

Нагадаємо, 5 січня Іран відмовився від основного зобов'язання з ядерної операції. Зокрема, Тегеран відмовляється дотримуватися будь-яких обмежень щодо кількості центрифуг для збагачення урану, які він може використовувати.

Раніше глави Франции, Німеччини і Великобританії опублікували спільну заяву щодо ситуації в Ірані, в якому закликали країну повернутися до участі в ядерному угоді.