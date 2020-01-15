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Іран відкинув ідею нової ядерної угоди Трампа

Новини » В світі     15.01.2020 - 15:33
Іран відкинув ідею нової ядерної угоди Трампа
Фото: Хасан Рухани (flickr.com)

Іран готовий повернутися до виконання ядерної угоди лише після скасування санкцій з боку США

Президент Ірану Хасан Рухани відхилив ідею нової угоди з врегулювання ядерного питання в інтересах президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

За словами Рухани, дана пропозиція є "дивним". Крім цього іранський президента розкритикував Трампа, заявивши, що він завжди порушував обіцянки.

"Цей пан прем'єр-міністр Борис Джонсон - ред.) в Лондоні, я не знаю, як він думає. Він каже, що давайте відкладемо ядерну угоду і наведемо в дію план Трампа. Якщо ви зробите неправильний крок, це завдасть вам шкоди. Виберіть правильний шлях. Правильний шлях - повернутися до ядерної угоді", - заявив Рухани.

При цьому він заявив, що Іран не планує створити ядерну зброю, а повернення до виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми можливо після скасування санкцій з боку США.

"Вся наша діяльність перебуває під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)", - сказав Рухани.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допускає заміну ядерної угоди з Іраном на нову на умовах президента США Дональда Трампа. За його словами, якщо сторони відмовляться від Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, то знадобиться заміна.

На початку року, 5 січня, Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання з ядерного угоди 2015 року щодо обсягів збагаченого урану. При цьому Іран готовий і надалі співпрацювати з МАГАТЕ.

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