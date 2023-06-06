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Иран никогда не получит ядерное оружие, - Блинкен

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Вторник 06 июня 2023 00:02
Иран никогда не получит ядерное оружие, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки готовы и дальше предпринимать все возможные шаги, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, это угрожает безопасности всего Ближневосточного региона.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Во время своей речи на мероприятии американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC) Блинкен заявил, что Тегеран регулярно угрожает стереть израильтян с лица земли, а обязательство США защищать Израиль безоговорочно.

Глава Госдепа рассказал, что Иран экспортирует агрессию по всему Ближневосточному региону и предоставляет дроны российской армии, которая использует их для убийства украинцев, а Тегеран получает от РФ высокотехнологичное вооружение.

"В связи с этим Иран не может получить и не получит ядерного оружия, для этого Вашингтон готов применять путь дипломатии вместе с экономическим давлением и сдерживанием. Президент Байден рассматривает все варианты, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие", - заявил Блинкен.

Снабжение иранского оружия в Россию

5 июня, СМИ обнародовали контракт на поставки оружия из Ирана в Россию. Отмечается, что договор на поставку боеприпасов заключен между министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспортно-импортной компанией АО "Рособоронэкспорт".

По мере углубления сотрудничества между Ираном и РФ маршрут по Каспийскому морю стал чаще использоваться для перевозки беспилотников, патронов и минометных снарядов. Правительство России закупает их для ведения войны против Украины.

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Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Иран Ядерное оружие
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