Запад не может этому помешать. CNN рассказало, как Иран поставляет оружие в РФ

Иран все чаще стал перевозить оружие для России Каспийским морем. Западные страны почти не имеют реальных возможностей остановить этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По мере углубления сотрудничества между Ираном и РФ маршрут по Каспийскому морю стал чаще использоваться для перевозки беспилотников, патронов и минометных снарядов. Правительство России закупает их для ведения войны против Украины.

Также стало известно, что корабли в этом регионе становятся все более темными (отключаются датчики отслеживания - ред.), что свидетельствует о стремлении скрыть перемещение грузов.

Ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли считает, что для таких поставок по морю нет угроз со стороны стран Запада. Он добавил, что этот маршрут является идеальной средой для беспрепятственной торговли.

CNN удалось отследить шесть судов под российским флагом и два под иранским флагом, которые вели себя подозрительно после начала войны в Украине и, вероятно, связаны с торговлей оружием.

Консалтинговая компания Bosphorus Observer сообщила CNN, что иранский режим перед войной в Украине инвестировал средства в российский порт Астрахань, чтобы улучшить свои возможности доставки в Европу по маршруту, который мог бы обойти санкции.

Также Украина и ряд стран Запада обвиняли Иран в поставках беспилотников для России с помощью самолетов. Однако аналитики считают, что с точки зрения сравнения объема того, что можно перевезти за один рейс, корабль дает гораздо больший объем и возможности.

Помощь РФ со стороны Ирана

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество. Такое их взаимодействие поможет Москве продолжить войну в Украине, а также будет представлять угрозу для соседей Ирана.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд из-за поставок дронов России.

Недавно президент Владимир Зеленский обратился к иранскому народу, отметив, что поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира.