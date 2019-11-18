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Іран порушив ще один пункт ядерної угоди, - МАГАТЕ

Новини » В світі     18.11.2019 - 17:36
Іран порушив ще один пункт ядерної угоди, - МАГАТЕ
Ілюстративне фото (twitter.com/RT)

Іран накопичив понад 130 тонн важкої води

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран порушив черговий пункт ядерної угоди, перевищивши запаси зберігання важкої води. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в МАГАТЕ, Іран накопичив 131,5 тонни важкої води, що на 1,5 тонни більше допустимого максимуму. Важка вода використовується в роботі ядерного реактора.

"Іран поінформував агентство, що його запас важкої води перевищив 130 тонн. 17 листопада 2019 року агентство впевнилися, що завод з виробництва важкої води працює, і що запас важкої води Ірану становить 131,5 тонни", - розповіли в МАГАТЕ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в липні Іран заявив про готовність відновити роботу ядерного реактора на важкій воді, який розташований в місті Арак. Передбачалося, що реактор в Араку може виробляти плутоній, який використовується в ядерних боєголовках.

Також повідомлялося, що Іран відновив збагачення урану на підземному заводі в місцевості Фордо. У штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні підкреслили, що запаси іранського збагаченого урану продовжують рости.

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