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У штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні наголосили, що запаси іранського збагаченого урану продовжують зростати

Іран відновив збагачення урану на підземному заводі в місцевості Фордо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IAEA.

За словами виконувачки обов’язків директора Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Корнел Феруце, у штаб-квартирі цієї організації у Відні наголосили, що запаси іранського збагаченого урану продовжують зростати.

"Ці роботи є порушенням угоди між Тегераном і провідними світовими державами", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) - у 3,67%.

При цьому заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи попередив, що СВПД може розвалитися ще до президентських виборів у США 3 листопада 2020 року.

Якщо Ірану після етапу переговорів з МАГАТЕ доведеться звертатися до глави VII Статуту ООН, то він змушений буде переглянути свою ядерну доктрину.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо інші сторони ядерної угоди від 2015 року не виконають свої зобов'язання. За відновленням Іраном збагачення урану послідують і інші кроки, якщо європейські держави не зроблять більше для порятунку ядерної угоди.