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Іран анонсував відновлення роботи ядерного реактора

Новини » Політика    28.07.2019 - 16:23
Іран анонсував відновлення роботи ядерного реактора
Ілюстративне фото (Brendan Smialowski/Getty Images)

Іран відновить роботу ядерного реактора в Араці

Іран має намір відновити роботу ядерного реактора на важкій воді, який розташований в місті Арак. Про це заявив глава Організації з атомної енергії (держструктура, контролює ядерні об'єкти країни) Алі Акбар Салехі, передає РБК-Україна з посиланням на агентство ISNA.

Він підкреслив, що у Ірану є необхідна інфраструктура для виробництва атомної енергії. При цьому Салехі зазначив, що мова не йде про ядерну зброю.

Як зазначає Reuters, реактор в Араку може виробляти плутоній, який використовується в ядерних боєголовках.

Нагадаємо, Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ув'язненої ядерної програми 2015 року. Ці умови назвав президент Ірану Хасан Рухани.

При цьому пізніше Іран відмовився обговорювати свою ракетну програму з іншими країнами. Зокрема, прес-секретар іранської місії Організації Об'єднаних Націй Алирез Мирусефи заявив, що програма балістичних ракет Ірану не підлягає обговоренню.

Відповідна заява прозвучала після того, як держсекретар США Майк Помпео заявив на засіданні кабінету міністрів Білого дому, що Іран дав зрозуміти, що готовий вести переговори з цього питання.

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