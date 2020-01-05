Иран направил США ноту протеста из-за угроз Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

В Тегеране назвали угрозы президента США неприемлемыми

Министерство иностранных дел Ирана направило Соединенным Штатам ноту протеста после угроз Дональда Трампа нанести удары по культурным объектам республики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MEHR.

По данным иранского издания, МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона, чтобы передать официальную ноту протеста из-за субботнего заявления американского президента.

В Тегеране заявили, что "враждебные, угрожающие и оскорбительные" заявления Трампа об ударах по иранским культурным объектам никаким образом не приемлемы, а также "полностью нарушают международное право".

"Такие угрозы по уничтожению культурных и исторических объектов, что считается военным преступлением и нарушением международного права, напоминают монгольское вторжение или действия террористических организаций", - заявили в МИД Ирана.

Отмечается, что посол Швейцарии пообещал как можно скорее передать сообщение иранского ведомства руководству США.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирана. В частности, в этот перечень были включены объекты культуры. Удар по объектам Ирана, по словам Трампа, произойдет в случае нападения Тегерана на американцев.

Позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты применят новое вооружение, на которое было потрачено 2 триллиона долларов, в случае агрессивных действий против американских военных со стороны Тегерана. Трамп подчеркнул, что ударит по Ирану без всяких колебаний.