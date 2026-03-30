Иран нафантазировал "активное участие Украины в войне" и пожаловался генсеку ООН

20:19 30.03.2026 Пн
2 мин
Тегеран заявил, что отправка украинских специалистов в регион может быть "военным преступлением"
aimg Екатерина Коваль
Иран нафантазировал "активное участие Украины в войне" и пожаловался генсеку ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил Украину в "активном участии в военной агрессии" против Исламской Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Читайте также: Рубио выдвинул Ирану жесткое требование по ракетам и дронам

Что именно заявил Иран

В письме Иравани подчеркнул, что отправка украинских специалистов в регион "представляет собой активное участие в военной агрессии против Ирана". По его словам, этим Украина "берет на себя международную ответственность за помощь или содействие в совершении международно-противоправного деяния".

Иранский дипломат отметил, что речь идет о "предоставлении оперативной и технической помощи, которая непосредственно способствует применению силы и актам агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ирана".

Он также добавил, что целенаправленное поражение гражданской промышленной инфраструктуры с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления.

Контекст обвинения

Заявление Тегерана прозвучало после того, как стало известно, что украинские эксперты по противодействию беспилотникам помогают союзникам США, которые страдают от иранских дроновых атак в регионе.

Власти Ирана расценивают это как прямое вмешательство в конфликт на стороне противника.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опубликовал в соцсети X (Twitter) ответ на обвинения Тегерана:

"Как узнать, лжет ли представитель иранского режима? Если его губы шевелятся - он лжет", - написал он.

Тихий напомнил, что с 2022 года Иран передал России почти 60 тысяч дронов, которыми РФ атакует Украину. В то же время, ни один украинский дрон никогда не попадал по территории Ирана.

"Этот лжец должен был давно исчезнуть вместе со своим режимом", - добавил спикер МИД.

Напомним, в последние недели Украина активизировала переговоры со странами Персидского залива по экспорту дронов-перехватчиков и оказанию технической помощи.

Президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с лидерами Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а украинские специалисты по противодействию беспилотникам уже прибыли в регион.

Ранее Тегеран уже высказывал угрозы в адрес Украины в связи с ее сотрудничеством со странами региона. Иранские официальные лица называли Украину "законной целью" из-за якобы предоставления дроновой помощи Израилю.

Также иранская пропаганда распространяла фейки о якобы ударе по складу украинских антидронових систем в Дубае - эту информацию опровергли в Украине.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны