Иран может предложить США промежуточную ядерную сделку: Axios раскрыло детали

Такую возможность иранское руководство обдумывает на фоне установленного ранее президентом США Дональдом Трампом срока в два месяца для переговоров по новой ядерной сделке. Параллельно американский лидер приказал наращивать военные силы США на Ближнем Востоке для "другого варианта", если дипломатия потерпит неудачу.

Источники западных СМИ рассказали, что иранцы считают, что достичь сложной и высокотехничной ядерной сделки за два месяца нереально. Поэтому Тегеран хочет получить больше времени, чтобы избежать эскалации.

"Иранцы, похоже, считают, что устойчивая сделка вряд ли будет достигнута во временные рамки, которые планирует президент Трамп. Поэтому, возможно, необходимо рассматривать промежуточное соглашение как промежуточную станцию до окончательного соглашения", - рассказал Axios директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваез.

Между тем представительство Ирана при ООН отказалось от комментариев западным СМИ на эту тему.

Что может включать такое соглашение

Промежуточное соглашение между США и Ираном может включать приостановление части деятельности Тегерана по обогащению урана, разведение его запасов обогащенного урана на 60% и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Ирана, пишет Axios.

Эксперты сообщили западным журналистам, что эти шаги лишь "немного продлят" сроки разработки Ираном ядерной бомбы. Но они могли бы помочь укрепить доверие для переговоров по комплексному соглашению в будущем.

Промежуточное соглашение также может включать расширение механизма "отворотного возврата", который был частью ядерной сделки 2015 года. Срок действия механизма, который запускает санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, если он нарушает соглашение, истекает в октябре этого года.

Также Axios отмечает, что промежуточная сделка, вероятно, будет включать требование Ирана, чтобы Трамп прекратил свою кампанию "максимального давления" на экономику страны.

США усиливают санкции против Ирана и готовятся к переговорам

На этой неделе администрация президента США ввела два раунда новых санкций против иранских компаний и лиц, связанных с ядерной программой и нефтяной промышленностью.

Представитель Белого дома Стив Уиткофф собирается провести переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в субботу в Омане.

В то время как США все еще говорят, что переговоры будут прямыми, иранцы утверждают, что они будут проходить через оманских посредников.

Иран угрожает выслать инспекторов МАГАТЭ и допускает перенос "ядерки"

В четверг бывший председатель Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, который сейчас является советником по внешней политике верховного лидера Али Хаменеи, заявил, что продолжающиеся военные угрозы против Ирана "могут привести к мерам сдерживания".

Он также предположил, что Иран мог бы выслать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и прекратить сотрудничество с ядерным агентством, а также потенциально передать обогащенные материалы "в безопасные места", которые не контролируются ООН.

США заставляют Иран заключить ядерную сделку и угрожают ударом

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп начал угрожать Ирану бомбардировками, если Тегеран откажется заключать ядерную сделку с Вашингтоном.

В ответ на это верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности.

Добавим, сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" Джон Кейвс, в комментарии для материала РБК-Украина, объяснил, способна ли Россия быть посредником между Ираном и США.

Подробнее о том, что известно о переговорах США и Ирана по ядерке, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Вчера Трамп заявил, что Израиль может возглавить потенциальную военную операцию против Ирана, если стороны не достигнут соглашения по ядерной программе.