Трамп против спецслужб. Как скандал с Ираном выявил новую уязвимость США

Проблема сегодня заключается в том, что разведывательное сообщество не функционирует оптимально, отмечает специализированное американское издание The Cipher Brief. Агенты не могут безнаказанно действовать через границы, аналитики имеют мало инструментов на базе искусственного интеллекта, моральный дух низкий, данные остаются изолированными, а лидеры США часто прибегают к СМИ, а не к разведкам, чтобы получить нужную им информацию – одновременно со всеми остальными.

По данным The New York Times, он начал масштабную реорганизацию, и устранение сотрудников ФБР, которые ассоциируются с предыдущей властью или причастны к расследованиям в отношении сторонников Трампа.

Однако впоследствии CNN и The New York Times были "слиты" предварительные выводы Разведывательного управления Минобороны США (украинский аналог –ГУР), которые свидетельствуют, что американские удары лишь замедлили прогресс Ирана в разработке ядерного оружия на несколько месяцев, не ликвидировав его ядерную программу.

При написании материала использовались заявления американских политиков, публикации CNN, The New York Times, Fox News, NPR, The Cipher Brief, Intelligence Online.