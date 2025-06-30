Трамп против спецслужб. Как скандал с Ираном выявил новую уязвимость США

РБК-Украина рассказывает, что произошло, и как эта ситуация подсветила более глубокие проблемы в американской власти.

Главное:

Как разведка США выставила Дональда Трампа дураком?

Что делает Трамп, чтобы взять под контроль американские спецслужбы?

Что происходит с разведывательным сообществом США и какие проблемы для него актуальны?

Ссора из-за Ирана

На прошлой неделе в США вспыхнул спор между президентом Дональдом Трампом и разведывательным сообществом. 22 июня американские бомбардировщики B-2 помогли Израилю атаковать ядерную программу Ирана. Сразу после налета Трамп заявил, что удары были успешными и уничтожили ядерную программу страны.

Однако впоследствии CNN и The New York Times были "слиты" предварительные выводы Разведывательного управления Минобороны США (украинский аналог –ГУР), которые свидетельствуют, что американские удары лишь замедлили прогресс Ирана в разработке ядерного оружия на несколько месяцев, не ликвидировав его ядерную программу.

В ответ Трамп гневно написал в соцсети, что "фейковые новости" CNN и "провальная" New York Times "объединились в попытке унизить одну из самых успешных военных атак в истории".

Еще накануне директор национальной разведки Тулси Габбард заявляла, что Иран не близок к изготовлению ядерного оружия. Трамп на это сказал: "Мне все равно, что она сказала. Я думаю, что они (иранцы - ред.) были очень близки к созданию ядерного оружия".

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. заявила, что обнародованные в медиа документы направлены на дискредитацию Трампа.

"Эта вероятная "оценка" абсолютно ложная и была классифицирована как "совершенно секретная", но ее все равно передал CNN анонимный неудачник низкого ранга в разведывательном сообществе", – заявила Левитт.

Этот спор важен в политическом контексте. "Уничтожение" ядерных объектов позволило Трампу объявить об окончании войны между Израилем и Ираном. А если бы они уцелели, то Штатам и Израилю пришлось бы продолжать атаки по Ирану. Министр обороны Пит Гегсет заявил о начале расследования по утечке документов DIA. Однако, такая ситуация является хорошей иллюстрацией отношений с разведывательным сообществом США, которые выстраивает команда Трампа.

Порядки Трампа в спецслужбах

Трамп выражал недоверие к своим спецслужбам еще на первом президентском сроке, воспринимая их как часть "глубинного государства", саботирующего его инициативы. К тому же дело в подаче информации от разведок. В начале июня NBC News сообщило, что для Трампа планируют ввести ежедневные брифинги в формате теленовостей. Один из источников телеканала сообщил: "проблема Трампа в том, что он не читает, он все время смотрит телевизор".

После возвращения в Белый дом Трамп возобновил наступление на разведывательное сообщество. "Мы очистим наш аппарат национальной безопасности и разведки от всех коррумпированных игроков, а их немало", – заявил Трамп в ноябре прошлого года.

Для этого президент США назначил на ключевые посты людей преданных лично ему, но не всегда компетентных. Так, директором национальной разведки стала Тулси Габбард. Среди прочего, она известна встречами с бывшим сирийским диктатором Башаром Асадом и распространением российской пропаганды, хотя ее должность предусматривает координацию и обобщение для Трампа данных от всех американских спецслужб.

ФБР, которое занимается внутренней безопасностью – от иностранных шпионов и террористов до хакеров и грабителей банков, возглавил еще один соратник Трампа Кэш Патель. На протяжении многих лет Патель был критиком бюро, известный тем, что обещал закрыть его штаб-квартиру в первый день работы и превратить ее в музей "глубинного государства".

По данным The New York Times, он начал масштабную реорганизацию, и устранение сотрудников ФБР, которые ассоциируются с предыдущей властью или причастны к расследованиям в отношении сторонников Трампа.

По данным NPR, Патель расформировал элитное подразделение по расследованию коррупции в Вашингтонском офисе, которое участвовало в расследованиях, связанных с Трампом. Анонимный экс-сотрудник ФБР назвал это решение "непостижимым", поскольку ФБР является единственным федеральным агентством, расследующим коррупцию в государственном секторе.

Уже упомянутое Разведывательное управление Минобороны (DIA) сократило программы разнообразия, равенства и инклюзии. Кроме того, в марте 2025 года министр обороны Пит Хегсет дал указание старшим руководителям Пентагона, включая тех, кто отвечает за DIA, подать предложения по сокращению и реорганизации своих подразделений. Вероятно, после иранского скандала изменения в управлении ускорятся.

Изменения коснулись и Центрального разведывательного управления – наиболее важного среди других спецслужб США в контексте Украины. Их воплощает в жизнь назначенный Трампом новый директор Джон Рэтклифф. Источник Fox News, знакомый с его подходами, заявил, что новый директор стремится покончить с "политизацией" ЦРУ, которая, по его мнению, имела место при предыдущих директорах.

Рэтклифф с первого дня директорства также закрыл офисы по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии, а персонал этих подразделений был отправлен в административный отпуск. Он также начал увольнение сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

По данным Intelligence Online, Рэтклифф сместил приоритеты ЦРУ с аналитической работы на развитие агентурной разведки (HUMINT) и тайных операций, что воспринимается как отход от подходов администраций Обамы и Байдена. Вместе с тем, источник, который встречался с Рэтклиффом, сообщил The Washington Post, что он обеспокоен состоянием возможностей ЦРУ в этой сфере и планирует ее усиление.

Стагнация на фоне конфликтов

Все это в целом влияет на возможности разведсообщества предоставлять руководству США необходимую информацию, даже когда Трамп ее воспринимает. И что важно, внутренние конфликты негативно влияют на атмосферу внутри американских спецслужб, особенно, когда нужно совершенствовать их работу.

Последний раз американские разведывательные службы реформировали в 2004 году – после провалов, приведших к терактам 11 сентября 2001 года в отношении Башен-близнецов в Нью-Йорке. С тех пор эта сфера кардинально изменилась из-за прогресса технологий и изменения ситуации в мире. Поэтому пришло время новых реформ.

Проблема сегодня заключается в том, что разведывательное сообщество не функционирует оптимально, отмечает специализированное американское издание The Cipher Brief. Агенты не могут безнаказанно действовать через границы, аналитики имеют мало инструментов на базе искусственного интеллекта, моральный дух низкий, данные остаются изолированными, а лидеры США часто прибегают к СМИ, а не к разведкам, чтобы получить нужную им информацию – одновременно со всеми остальными.

Кроме того, восемнадцать агентств, включая ЦРУ, АНБ и ФБР, часто выполняют функции, дублирующие друг друга. А Офис директора национальной разведки, которую возглавляет Тулси Габбард, не имеет полномочий, бюджетного контроля и видения. К тому же, отношения Габбард с Трампом ощутимо напряглись на фоне скандала по иранской ядерной программе. Однако есть сомнения, что в команде Трампа найдутся люди, которые способны понять эти проблемы, не говоря уже об их решении.