Иран не может открыть Ормузский пролив, так как не знает, где находятся морские мины, - NYT

По словам источников, помимо неспособности обнаружить мины, страна не обладает возможностью их обезвреживания. Причем некоторые мины установлены таким образом, что позволяет им дрейфовать и перемещаться.

Это и стало одной из причин, почему Иран не смог быстро выполнить требование администрации Трампа о разрешении большего потока судов через пролив.

Также в среду глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив будет открыт для судов "с учетом технических ограничений". Чиновники США отмечают, что этот комментарий Арагчи был отсылкой к неспособности Ирана быстро обнаружить или обезвредить мины.

Что предшествовало

Напомним, что в марте Иран использовал небольшие суда для минирования пролива после того, как США и Израиль начали войну против Тегерана.

Мины, а также угроза ударов дронами или ракетами со стороны Ирана, практически полностью сократили поток нефтяных танкеров и других судов через пролив. Это в свою очередь, привело к росту цен на энергоносители и предоставило Ирану наилучший рычаг в этой войне.

Также NYT указывает, что Иран оставил открытым пролив лишь для тех суден, которые платят пошлины (до войны проход был всегда бесплатным). В КСИР на этом фоне выпустило предупреждение о возможности столкновения кораблей с морскими минами, а полуофициальные новостные организации опубликовали кадры с указанием безопасных маршрутов.