Иран не может открыть Ормузский пролив, так как не знает, где находятся морские мины, - NYT

Иран не смог открыть Ормузский для увеличение судоходства, поскольку страна не может обнаружить свои же мины, которые установила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам источников, помимо неспособности обнаружить мины, страна не обладает возможностью их обезвреживания. Причем некоторые мины установлены таким образом, что позволяет им дрейфовать и перемещаться.
Это и стало одной из причин, почему Иран не смог быстро выполнить требование администрации Трампа о разрешении большего потока судов через пролив.
Также в среду глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что пролив будет открыт для судов "с учетом технических ограничений". Чиновники США отмечают, что этот комментарий Арагчи был отсылкой к неспособности Ирана быстро обнаружить или обезвредить мины.
Напомним, что в марте Иран использовал небольшие суда для минирования пролива после того, как США и Израиль начали войну против Тегерана.
Мины, а также угроза ударов дронами или ракетами со стороны Ирана, практически полностью сократили поток нефтяных танкеров и других судов через пролив. Это в свою очередь, привело к росту цен на энергоносители и предоставило Ирану наилучший рычаг в этой войне.
Также NYT указывает, что Иран оставил открытым пролив лишь для тех суден, которые платят пошлины (до войны проход был всегда бесплатным). В КСИР на этом фоне выпустило предупреждение о возможности столкновения кораблей с морскими минами, а полуофициальные новостные организации опубликовали кадры с указанием безопасных маршрутов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале этой неделе президент США Дональд Трамп фактически обещал уничтожить "целую цивилизацию" в Иране. Однако по итогу заявил, что согласился на предложение Пакистана о двухнедельном перемирии с Ираном. За это время стороны должны согласовать окончательную сделку.
Однако, свое согласие Трамп дал в обмен на открытие Ормузского пролива. Судя по публикациям в медиа, Иран действительно открыл пролив после переговоров, но вскоре закрыл, так как Израиль атаковал Ливан. В Пакистане заявляли, что перемирие распространялось и на эту страну, но США и Израиль отвергали это.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сегодня, 11 апреля, прибыл в Пакистан для переговоров с Ираном. Причем на момент публикации этой новости ряд медиа пишут, что стороны уже провели пока что непрямые переговоры.