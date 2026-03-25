Иран назвал условия "мирного прохода" через Ормузский пролив: кого пропустят

Министерство иностранных дел Ирана заявило о новых правилах прохода через Ормузский пролив, ограничив доступ для судов и усилив контроль над ключевым маршрутом мировой торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Financial Times.

Новые условия для судов

Иран уведомил страны-члены Международной морской организации о том, что "не враждебные суда" могут пересекать Ормузский пролив только "в координации с иранской властью".

В Тегеране подчеркнули, что "приняты необходимые и пропорциональные меры, чтобы предотвратить использование агрессорами... Ормузского пролива".

Фактически с конца февраля движение через этот стратегический маршрут ограничено, а доступ получили лишь отдельные суда.

Блокировка и последствия

До начала конфликта через пролив проходило около пятой части мировой нефти и значительный объем грузовых перевозок.

Сейчас, по данным источников, в Персидском заливе скопились тысячи судов, которые избегают прохода из-за рисков.

Ширина пролива в самом узком месте составляет около 21 морской мили, что делает его критически важной точкой мировой логистики.

Контроль и дополнительные условия

Отдельным судам все же разрешают проход, однако, по оценкам аналитиков, маршрут проходит через иранские воды, что позволяет проверять их перед транзитом.

Также появились данные, что за безопасный проход отдельные корабли могли платить значительные суммы.

Суда, связанные с США и Израилем, по заявлению Тегерана, не подпадают под условия "мирного прохода".

Перспективы ситуации

Иран не демонстрирует готовности ослаблять контроль над проливом. Более того, в парламенте обсуждают возможное ужесточение правил судоходства.

"Иран всегда проводил политику международного сотрудничества...", – заявил депутат Мансур Алимардани, добавив, что ограничения связаны с санкционным давлением и попыткой изменить финансовые расчеты в международной торговле.