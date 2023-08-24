С помощью РФ Иран хочет усилить контроль над своими границами, - ISW

Посредством России Иран хочет нарастить силы контроля над своей границей для борьбы с "терроризмом".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Командующий сухопутными войсками Артеш бригадный генерал Киюмарс Хейдари встречался в Москве с командующим Сухопутными войсками России генералом Олегом Салюковым и замминистра обороны России Александром Фоминым.

Помимо переговоров Хейдари посетил российский центр оборудования для наблюдения за рубежом и центр производства оборонной техники. По результатам визита он заявил, что Иран будет сотрудничать с РФ по вопросу "усиления безопасности на границе для борьбы с терроризмом".

Аналитики ISW отмечают, что под террористами иранские власти подразумевают чуть ли не все соседние страны.

"Визит Хейдари в центр производства оборонной техники свидетельствует о том, что Сухопутные войска Артеша надеются на Россию, чтобы удовлетворить некоторые потребности в оборонной технике", - отмечают в ISW.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. А в этом году Иран помогает России строить завод по производству "шахедов".

21 августа Хейдари встретился в Москве Салюковым. В ходе визита стороны договорились нарастить сотрудничество в военной сфере по линии сухопутных войск.

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