Иран помогает России создать "на порядок больше" арсенал беспилотников, - CNN

Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам аналитиков из Разведывательного управления Министерства обороны США, новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.

В апреле США опубликовали спутниковый снимок планируемого расположения предполагаемого завода по производству беспилотников. Аналитики утверждают, что Иран регулярно переправляет оборудование в Россию для помощи в строительстве объекта.

В разведке добавили, что сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.

По словам одного из аналитиков, в конце прошлого года США имели данные разведки о том, что Иран рассматривает возможность предоставления баллистических ракет Ирану, но этот план, похоже, "отложен".

Аналитики отметили, что Иран извлекает выгоду от предоставления России военного оборудования, потому что он может продемонстрировать свое оружие международным покупателям и получает деньги и поддержку от России для своих космических и ракетных программ.

Поставка иранского оружия в Россию

Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Запад неоднократно заявлял, что Россия договорилась с Тегераном о поставках беспилотников, но Москва и Иран долгое время всячески отвергали эти обвинения.

После предоставления реальных доказательств применения РФ дронов иранского производства Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Британская разведка сообщала, что РФ перешла от получения небольших иранских партий дронов воздушным транспортом на крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.