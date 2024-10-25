Иран готовится к войне с Израилем, но всячески пытается ее избежать, - NYT

Власти Ирана приказали вооруженным силам страны быть готовыми к войне с Израилем. В то же время, Тегеран пытается избежать противостояния, даже ценой уничтожения подконтрольных группировок в Ливане и Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Четыре иранских должностных лица отметили изданию, что Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал вооруженным силам Ирана разработать многочисленные планы реагирования на ожидаемое возмездие израильской армии.

Они предупреждают, что Иран будет атаковать, если его территории будет нанесен значительный ущерб или будут жертвы. В то же время, Тегеран может не реагировать, если Израиль ударит только по ограниченному количеству военных объектов и складов вооружения.

Чиновники, двое из которых принадлежат к Корпусу стражей исламской революции (КСИР), отметили, что Иран обязательно ответит, если Израиль ударит по нефтяным объектам, ядерным установкам либо по высокопоставленным чиновникам. В частности, не исключена атака с использованием до 1000 баллистических ракет или нарушение энергоснабжения в регионе.

По информации издания, в последние недели Иран пытается укрепить альянсы с региональными арабскими странами, но в то же время предупреждает их, что любая помощь Израилю во время атаки, сделает их законной мишенью.

Близкий к правительству политический аналитик Нассер Имани в интервью NYT отметил, что Иран не стремится к большой войне с Израилем, поскольку "мы не видим никаких преимуществ в том, что регион взорвется".

По его словам, на данном этапе Иран не рассматривает войну с Израилем как угрозу своему существованию. Но он убежден, что длительный конфликт будет разрушительным и сорвет планы нового правительства вести переговоры с Западом в надежде на отмену жестких санкций США и улучшение тяжелого положения иранской экономики.

Двое членов КСИР отметили изданию, что во всех приграничных провинциях были развернуты старшие генералы, которые командовали батальонами в Ираке и Сирии, а теперь воюют с боевиками "Исламского государства".

Беспокойство вызывает то, что вооруженные этнические сепаратистские группы и боевики, такие как ИГИЛ, могут совершить нападения и спровоцировать беспорядки, если Иран вступит в войну.