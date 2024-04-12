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Иран может атаковать Израиль в течение 24-48 часов, но план еще не готов, - WSJ

Тель-Авив, Пятница 12 апреля 2024 09:38
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Иран может атаковать Израиль в течение 24-48 часов, но план еще не готов, - WSJ Фото: план атаки Ирана на Израиль пока не готов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Иран готовится к атаке на Израиль, это может произойти в ближайшие 24-48 часов. Но план нападения Тегерана еще не готов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что Израиль готовится к прямому нападению Ирана на юге или севере. Это может произойти в ближайшие один-два дня.

Однако лицо, проинформированное руководством Ирана, сказало WSJ, что пока планы нападения обсуждаются, окончательное решение еще не принято.

Ранее на этой неделе отчеты разведки США показали, что атака на израильские активы со стороны Ирана или его помощников может оказаться неизбежной, но источник издания отмечает, что теперь кажется, что атака может быть в пределах границ Израиля.

Официальный представитель США, осведомленный в этом вопросе, заявил, что отчеты американской разведки указывают на ответный удар Ираном в течение нескольких дней, "возможно, на территории Израиля".

Что этому предшествовало

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаска было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории, страна нанесет ответные удары. Тель-Авив отметил, что ЦАХАЛ находится в повышенной готовности.

СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.

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