Іран готується до атаки на Ізраїль найближчими днями, але план ще не готовий, - WSJ

Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Але план нападу Тегерана ще не готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Це може статися протягом найближчих одного-двох днів.

Проте особа, проінформована керівництвом Ірану, сказала WSJ, що поки плани нападу обговорюються, остаточне рішення ще не прийнято.

Раніше цього тижня звіти розвідки США показали, що атака на ізраїльські активи з боку Ірану або його помічників може бути неминучою, але джерело видання зазначає, що тепер здається, що атака може бути в межах кордонів Ізраїлю.

Офіційний представник США, обізнаний у цьому питанні, заявив, що звіти американської розвідки вказують на удар у відповідь Іраном протягом декількох днів, "можливо, на території Ізраїлю".