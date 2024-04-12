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Іран готується до атаки на Ізраїль найближчими днями, але план ще не готовий, - WSJ

Тель-Авів, П'ятниця 12 квітня 2024 09:38
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Іран готується до атаки на Ізраїль найближчими днями, але план ще не готовий, - WSJ Фото: план атаки Ірану на Ізраїль поки що не готовий (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Але план нападу Тегерана ще не готовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Це може статися протягом найближчих одного-двох днів.

Проте особа, проінформована керівництвом Ірану, сказала WSJ, що поки плани нападу обговорюються, остаточне рішення ще не прийнято.

Раніше цього тижня звіти розвідки США показали, що атака на ізраїльські активи з боку Ірану або його помічників може бути неминучою, але джерело видання зазначає, що тепер здається, що атака може бути в межах кордонів Ізраїлю.

Офіційний представник США, обізнаний у цьому питанні, заявив, що звіти американської розвідки вказують на удар у відповідь Іраном протягом декількох днів, "можливо, на території Ізраїлю".

Що цьому передувало

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії Дамаску була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території, країна завдасть ударів у відповідь. Тель-Авів зазначив, що ЦАХАЛ перебуває у підвищеній готовності.

ЗМІ зазначають, що Іран натякнув США, що Тегеран буде "контрольовано" атакувати Ізраїль.

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