Іран все ще утримує шведський танкер Stena Impero

Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Танкер перебуває в іранському порту Бандар Аббас

Шведський танкер Stena Impero під британським прапором, який у липні затримали іранські військові все ще перебуває в країні, незважаючи на заяви офіційних осіб, що він вже може покинути країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нагадаємо, 23 вересня, за день до зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Ірану Хасана Рухані в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, посол Ірану в Британії Хамід Байдинежад заявив, що судовий розгляд закінчилося, і танкер, який утримували в іранському порту Бандар-Аббас, з 19 липня отримав свободу пересування.

За станом на 24 вересня судно ще перебуває в Бандар-Аббасі. Іранські власті заявляють, що не володіють інформацією щодо того, чи покине порт судно.

Нагадаємо, 19 липня іранські військові захопили Stena Impero в Ормузькій протоці. На борту 23 члени екіпажу, серед яких не було британців. У вересні 7 членів екіпажу танкера були звільнені.

Танкер був затриманий після інциденту з іранським рибальським судном. Танкер нібито не відповів на сигнал лиха, який був поданий рибальським судном.

Зазначимо, судно захопили через два тижні після того, як Великобританія затримала іранський танкер біля берегів Гібралтару. Влади Гібралтару звільнили цей корабель в кінці серпня, незважаючи на опір США.