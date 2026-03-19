"Давление будет иметь обратный эффект": Эр-Рияд предупредил о возможных военных действиях против Ирана

Саудовская Аравия оставляет за собой право предпринять военные действия против Ирана, если это будет сочтено необходимым.

Об этом заявил глава МИД Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан ас-Сауд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Сегодняшнее послание Ирана было достаточно четким... Я не могу считать удар по Эр-Рияду случайным, хотя ряд дипломатов встречается с ними", - сказал министр иностранных дел страны через несколько часов после ударов баллистики над Эр-Риярдом.

"Они не верят в разговоры со своими соседями. Они пытается давить на своих соседей. И что я могу категорически сказать, это не сработает", - подытожил он.

Также он отметил, что Саудовская Аравия "не собирается поддаваться давлению".