Иран разрешит проход через Ормузский пролив 20 кораблям Пакистана

Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.
Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам министра, согласно сделке, каждый через через пролив будут проходить два судна.
"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Ишак Дар в соцсетях.
CNN отмечает, что ранее в четверг спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредников в переговорах между США и Ираном.
Напомним, что после начала операции США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив, через который осуществляется около 20% мировых поставок нефти.
При этом договоренности о проходах суден все же продвигаются. Сегодня премьер-министр Таиланда Агутин Чарнвиракул сказал, что страна достигла с Ираном сделки о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
При этом вчера Reuters писало, что два крупных контейнеровоза были вынуждены изменить курс и вернуться назад попытке пройти через Ормузский пролив.
К слову, в парламенте Ирана работают над законопроектом, который позволит взимать плату за обеспечение безопасности судов, проходящих через Ормузский пролив.