Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран разрешит проход через Ормузский пролив 20 кораблям Пакистана

22:48 28.03.2026 Сб
2 мин
Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном
aimg Эдуард Ткач
Фото: раз в день будут проходить два судна (Getty Images)

Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.

Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: В КСИР заявили о "закрытии" Ормузского пролива: возможны ли исключения

По словам министра, согласно сделке, каждый через через пролив будут проходить два судна.

"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Ишак Дар в соцсетях.

CNN отмечает, что ранее в четверг спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредников в переговорах между США и Ираном.

Блокада Ормузкого пролива

Напомним, что после начала операции США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив, через который осуществляется около 20% мировых поставок нефти.

При этом договоренности о проходах суден все же продвигаются. Сегодня премьер-министр Таиланда Агутин Чарнвиракул сказал, что страна достигла с Ираном сделки о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

При этом вчера Reuters писало, что два крупных контейнеровоза были вынуждены изменить курс и вернуться назад попытке пройти через Ормузский пролив.

К слову, в парламенте Ирана работают над законопроектом, который позволит взимать плату за обеспечение безопасности судов, проходящих через Ормузский пролив.

ИранПакистанБлижний восток