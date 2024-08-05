Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах нанести удар

Иран передал Израилю предупреждение о своем намерении атаковать страну. Такой удар должен стать ответом на ликвидацию в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Кац отметил, что мир должен требовать от Ирана "расплаты" за любые агрессивные действия.

Он сделал такое заявление по итогам разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Тот, в свою очередь, до этого провел переговоры с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери.

"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", - отметил чиновник.

Что предшествовало

Напомним, недавно в Тегеране в гостевом доме был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. По версии Ирана, его ликвидировали при помощи ракетного удара, но западные СМИ пишут о взрыве бомбы в комнате лидера ХАМАС.

После этого Иран неоднократно угрожал Израилю ударом. На этом фоне США захотели перебросить на Ближний Восток дополнительное количество своих боевых самолетов.

По информации NYT, верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее приказал своим военным нанести удар по Израилю.

При этом, как пишет американское издание, иранские власти не хотят атаковать гражданские объекты в Израиле.

Более детально о ситуации на Ближнем Востоке - в материале РБК-Украина.

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