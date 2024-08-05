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Іран через Угорщину попередив Ізраїль про свої плани завдати удару

Понеділок 05 серпня 2024 20:32
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Іран через Угорщину попередив Ізраїль про свої плани завдати удару Фото: Ісраель Кац, міністр закордонних справ Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Ізраїлі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль", - зазначив чиновник.

Він зробив таку заяву за підсумками розмови із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Той у свою чергу до цього провів переговори з в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Кац зазначив, що світ має вимагати від Ірану "розплати" за будь-які агресивні дії.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно в Тегерані в гостьовому будинку було вбито лідера ХАМАС Ісмаїл Ханія. За версією Ірану його ліквідували за допомогою ракетного удару, але західні ЗМІ пишуть про вибух бомби в кімнаті лідера ХАМАС.

Після цього Іран неодноразово загрожував Ізраїлю ударом. На цьому тлі США захотіли перекинути на Близький Схід додаткову кількість своїх бойових літаків.

За інформацією NYT, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї раніше наказав своїм військовим завдати удару по Ізраїлю.

При цьому, як пише американське видання, іранська влада не хоче атакувати цивільні об'єкти в Ізраїлі.

Більш детально про ситуацію на Близькому Сході - у матеріалі РБК-Україна.

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