Будет ли большая война на Ближнем Востоке: что нужно знать

Эскалация на Ближнем Востоке набирает обороты – в Иране и Израиле заговорили о возможности прямых ударов по территории друг друга. РБК-Украина объясняет, в чем суть этого конфликта и начнется ли большая война.

СОДЕРЖАНИЕ

В чем суть конфликта между Ираном и Израилем?

Израиль и Иран враждуют с 1979 года, когда в Тегеране победила исламская революция и новый политический режим начал "экспорт революции", объявив "борьбу против сионизма" и "западного колониализма". В рамках этой политики Иран поддерживает ряд вооруженных группировок по всему Ближнему Востоку, атаковавших ранее Израиль. Из них против Израиля активнее всего действуют "Хезболла" на юге Ливана, ХАМАС и "Исламский джихад" – в Секторе Газа.

Израиль уже несколько месяцев проводит военную операцию в Газе, в то же время происходят постоянные ракетные атаки со стороны "Хезболлы" по израильской территории. 31 июля, в ответ на очередную атаку, Израиль ликвидировал старшего советника лидера "Хезболла" Фуада Шукра, также известного как Хадж Мохсин. Вскоре в столице Ирана был убит глава политбюро ХАМАС Исмаила Хания, прибывший в Тегеран на инаугурацию новоизбранного президента страны.

Почему из-за ликвидации Хании заговорили о большой войне?

Хотя Израиль прямо не признал причастности к ликвидации Хании, иранское руководство сразу обвинило Тель-Авив. Во-первых, из-за совпадения с уничтожением Фуада Шукра в Бейруте. Во-вторых, потому что и раньше израильские спецслужбы неоднократно успешно ликвидировали в Иране менее публичных лиц. В частности, речь идет об ученых, связанных с ядерной программой.

Ликвидация Хании на фоне инаугурации новоизбранного президента является публичным унижением руководства Ирана. В частности, инцидент в Тегеране показывает, что иранские спецслужбы не в состоянии защитить лидеров ключевых воюющих против Израиля союзных группировок.

Сразу после инцидента верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство Исмаила Хании, поскольку его убили на иранской земле.

Совершение удара по Израилю непосредственно с территории Ирана, согласно международному праву, будет означать прямой акт агрессии против государства Израиль. В свою очередь, израильское руководство будет иметь законное право открыто ответить на действия Ирана, что может повлечь за собой "эффект домино" – серию взаимных ударов и контрударов. В таком случае к конфликту наверняка присоединятся и другие ориентирующиеся на Иран группировки. На стороне Израиля возможна опосредованное участие ряда арабских стран, настроенных против Ирана. Также за ситуацией следят США, Великобритания и некоторые другие европейские страны, готовые снова оказать Израилю помощь в отражении возможной иранской атаки с воздуха.

Пойдет ли Иран в атаку на Израиль?

Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в иранском руководстве. Иранское военное командование рассматривает возможность комбинированного удара беспилотниками и ракетами по военным объектам в окрестностях Тель-Авива и Хайфы.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел стран Большой семерки заявил, что иранская атака на Израиль может начаться уже 5 августа.

По словам Блинкена, пока не ясно, каким образом Иран будет атаковать Израиль. Однако Соединенные Штаты убеждены, что ливанское движение "Хезболла" также примет участие в атаке. По предварительным данным, не исключается участие других союзников Ирана в регионе.

В то же время, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани 5 августа заявил, что его страна против эскалации конфликта, но Израиль должен "понести наказание" за гибель Хании.

"Иран не ищет эскалации напряженности в регионе. Если Иран и говорит о праве наказать агрессора, то это будет то действие, которое лишь поможет укрепить безопасность", - заявил Канани.

Среди прочего сдерживающим фактором для Ирана остается перспектива возобновления так называемого "ядерного соглашения" и предвыборная неопределенность в США.

Пойдет ли Израиль на превентивный удар по Ирану?

По данным издания Ynet, израильское руководство рассматривает возможность действий на опережение, "в том числе в Ливане или, возможно, в других местах, где это будет необходимо". Но такой вариант возможен только в том случае, если Израиль получит разведданные, подтверждающие намерения Ирана совершить атаку. Об этом шла речь 4 августа во время совещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с руководителями армии и спецслужб.

The Times of Israel отмечает, что Израиль пока не знает, чего ожидать от Ирана и его союзников, поэтому обсуждает разные варианты ответа на атаку или способы ее предотвратить.

При написании материала использовались публичные заявления израильских, американских и иранских политиков, а также публикации Ynet, Times of Israel, The New York Times.