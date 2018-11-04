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США запровадять санкції проти більше 600 фізичних та юридичних осіб Ірану

Новини » Політика    04.11.2018 - 21:56
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Мова йде про фінансові обмеження

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Майк Помпео повідомив, що Міністерство фінансів США запровадить санкції проти більше 600 юридичних та фізичних осіб Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Помпео телеканалу Fox News.

За словами Помпео, мова йде про фінансові обмеження.

"Я впевнений, що санкції, які відновлять свою дію в цей понеділок, не тільки нафтові, а й фінансові, будуть мати ефект, який приведе до зміни поведінки іранського режиму. Це наші очікування. Це і є мета політики президента Трампа", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що влада США, як і раніше, відкрита до укладення нової широкого угоди з Іраном і закликав владу Тегерана зробити "чіткий вибір".

"Ми закликаємо режим відмовитися від своїх ядерних амбіцій, змінити зловмисну поведінку, поважати права своїх громадян і повернутися за стіл переговорів. Ми розраховуємо на співпрацю наших союзників і партнерів у цих зусиллях", - заявив Трамп.

Нагадаємо, США відновлять всі санкції проти Ірану з 5 листопада. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин офіційно оголосила в п'ятницю про відновлення всіх санкцій проти Ірану з 5 листопада.

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