Иран близок к обогащению урана до уровня, необходимого для создания "ядерки", - Reuters

В отчетах отмечается, что переговоры МАГАТЭ с Ираном, которые направлены на укрепление сотрудничества, зашли в тупик. При этом Тегеран выполнил лишь малую часть шагов, которые он обязался предпринять в совместном заявлении о сотрудничестве в прошлом году.

"За прошедший год не было достигнуто никакого прогресса в реализации Совместного заявления от 4 марта 2023 года", - сказано в документах МАГАТЭ.

В мае гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещал Иран для переговоров с чиновниками страны, но ситуация зашла в тупик после гибели в авиакатастрофе президента Ирана Ибрахима Раиси.

"Генеральный директор вновь обращается к новому правительству Ирана с призывом продолжить диалог на высоком уровне и последующие технические обмены, начатые 6-7 мая 2024 года, и выражает готовность к этому", - подчеркивается в докладах.

В одном из докладов сказано, что запасы урана, обогащенного до 60%, близки на 90% к урану, который необходим для создания ядерного оружия, только за квартал выросли на 20,6 кг до 142,1 кг.

Как уточняет Reuters, если уран, который есть у Ирана, обогащать и дальше, то теоретически можно создать три вида ядерного оружия.