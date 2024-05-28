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Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення "ядерки", - Reuters

Ілюстративне фото: Іран може створити ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран продовжує збагачення урану до рівня, який потрібний, щоб створити власну ядерну зброю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у звітах Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які є у розпорядженні Reuters.

У звітах наголошується, що переговори МАГАТЕ з Іраном, спрямовані на зміцнення співробітництва, зайшли в глухий кут. При цьому Тегеран виконав лише малу частину кроків, які він зобов'язався зробити в спільній заяві про співпрацю минулого року.

"За минулий рік не було досягнуто жодного прогресу в реалізації Спільної заяви від 4 березня 2023 року", - йдеться у документах МАГАТЕ.

У травні гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідував Іран для переговорів з чиновниками країни, але ситуація зайшла в глухий кут після загибелі в авіакатастрофі президента Ірану Ібрахіма Раїсі.

"Генеральний директор знову звертається до нового уряду Ірану із закликом продовжити діалог на високому рівні та подальші технічні обміни, розпочаті 6-7 травня 2024 року, і висловлює готовність до цього", - наголошується в доповідях.

В одній із доповідей сказано, що запаси урану, збагаченого до 60%, близькі на 90% до урану, який необхідний для створення ядерної зброї, лише за квартал зросли на 20,6 кг до 142,1 кг.

Як уточнює Reuters, якщо уран, який має Іран, збагачувати і далі, то теоретично можна створити три види ядерної зброї.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого року МАГАТЕ з'ясувало, що Іран збільшив темпи виробництва збагаченого урану, який необхідний для того, щоб створити ядерну зброю.

Вже в січні цього року Гроссі, що в Ірану достатньо збагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.

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МАГАТЕІранЯдерна зброя