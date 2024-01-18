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Иран имеет достаточно урана для изготовления нескольких атомных боеголовок, - МАГАТЭ

Иран, Четверг 18 января 2024 22:19
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Иран имеет достаточно урана для изготовления нескольких атомных боеголовок, - МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран произвел достаточно высокообогащенного урана, чтобы изготовить несколько атомных боеголовок.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии считают, что сейчас Иран имеет достаточное количество высокообогащенного урана для создания нескольких атомных боеголовок.

"Это очень разочаровывает... Мы не понимаем, почему они не обеспечивают необходимую прозрачность", - генеральный директор МАГАТЭ.

Иран возобновил производство после ноябрьского доклада МАГАТЭ

Несмотря на то, что инспекторы не обнаружили перенаправление иранских запасов урана на оружие, производство и хранение такого количества материала вызывает беспокойство.

По данным издания, в декабре Иран утроил темпы обогащения урана, отменив меры, принятые на фоне закулисной дипломатии из США.

Создание ядерного оружия Ираном

Ранее мы сообщали, что, по информации Reuters, у Ирана достаточно запасов урана для создания трех ядерных бомб. В сентябре 2023 года запасы урана в Иране увеличились на 6,7 кг и составили 128,3 кг.

Также мы сообщали, что США не дадут Ирану сделать ядерное оружие, несмотря на его способность создать бомбу через несколько месяцев.

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