ua en ru
Пт, 26 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе: уже известно о последствиях

02:54 26.06.2026 Пт
2 мин
Коммерческое судно курсировало под флагом Сингапура
aimg Юлия Маловичко
Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе: уже известно о последствиях Иллюстративное фото: контенеровоз (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Иран атаковал гражданское судно в Ормузском проливе, которое является одним из ключевых маршрутов мирового морского судоходства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

ЧП произошло у побережья Омана - грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе было поражено "неизвестным снарядом".

В результате удара был поврежден мостик судна, однако никто не пострадал.

Одобренный США маршрут прохождения судов через Ормузский пролив пролегает вдоль побережья Омана, тогда как Иран требует использовать северный маршрут.

"Любой проход по маршрутам вне пределов, определенных PGSA, не будет подпадать под гарантии безопасного прохода и не будет иметь права на страховое покрытие или связанные с ним обязательства", - сообщило после обстрела созданное Тегераном управление по вопросам Ормузского пролива (PGSA),

В управлении подчеркнули, что "ответственность за прохождение несанкционированными маршрутами будут нести владелец, оператор и капитан судна".

Проблемы в Ормузском проливе

Как известно, 20 июня стало известно, что Иран закрыл Ормузский пролив в считанные дни после заключения мирного соглашения с США.

22 июня Соединенные Штаты и Иран договорились о создании специальной "линии связи". Предполагалось, что она позволит обеспечить безопасное движение судов через Ормузский пролив.

При этом 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт" и 21 июня через него было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее.

Также 24 июня в США заявили - проход по проливу будет бесплатным и ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Ормузский пролив Атака дронов
Новости
Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное
Бывший полковник СБУ, которого на госизмене поймал Малюк, получил пожизненное
Аналитика
Вернутся ли отключения света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключения света летом: интервью с главой "Укрэнерго"