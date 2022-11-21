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В Москве очередной пожар. Эвакуируют один из небоскребов, - СМИ

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Москва, Понедельник 21 ноября 2022 22:28
В Москве очередной пожар. Эвакуируют один из небоскребов, - СМИ Иллюстративное фото: в одной из башен "Москва-Сити" проводится эвакуация из-за пожара (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В России, вероятно, проводится эвакуация одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, причиной эвакуации является пожар в жилом многоэтажном здании, который находится рядом с бизнес-центром. В одной из квартир вспыхнула мебель.

В ТАСС также утверждают, что пожар был локализован спасателями.

Напомним, ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.

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