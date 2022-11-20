ua ru
Вс, 20 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Москвы пожар с сильным задымлением: что известно

Новина українською →
Москва, Воскресенье 20 ноября 2022 14:46
В центре Москвы пожар с сильным задымлением: что известно Фото: в Москве 20 ноября масштабный пожар (t.me/shot_shot)
Автор: Наталья Юрченко

В Москве сегодня, 20 ноября, возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Пожар возник в районе трех вокзалов в центре Москвы. По данным российских СМИ, горит складское помещение на Комсомольской площади.

В МЧС России заявили, что присвоили инциденту вторую степень сложности. Предварительно известно, что спасли семь человек. Вероятно, в здании есть еще люди. На место инцидента отправили пожарный поезд.

В сети отмечают, что в центре Москвы горит цветочный магазин. Россияне в Telegram-каналах публикуют видео, на которых заметен столб черного дыма.

Напомним, вчера под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв и пожар. Российские спасатели заявили, что на газопроводе произошла разгерметизация с последующей вспышкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Пожар
NEWS
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
ВСУ уже уничтожили 84 тысячи оккупантов: обновлены потери российской армии
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе