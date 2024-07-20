Граждане Кубы массово приезжают в Россию, чтобы присоединиться к ее войне против Украины, несмотря на попытки правительства в Гаване остановить этот процесс.

Анонимные источники издания отметили, что добровольцы записываются через неофициальные каналы. Общее число участников боевых действий, вероятно, составляет несколько сотен, хотя точные данные установить сложно.

Обедневшие кубинцы готовы присоединиться к войне из-за щедрых выплат российских властей. Масла в огонь подливает экономический кризис, который сопровождается отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия, следствием чего стала массовая миграция и уличные протесты. Некоторых также привлекает перспектива получить российский паспорт после подписания в январе диктатором Владимиром Путиным указа, позволяющего иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

"Мы были теми, кто узнал и обнародовал информацию о том, что несколько находившихся в Европе кубинцев, были завербованы для участия в войне. Мы приняли меры против тех, кто также пытался из Кубы поехать на войну", - сказал заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Косьо в интервью телевидению и радио Bloomberg в апреле.

На протяжении десятилетий Российская Федерация и Куба имеют тесные политические связи, начиная с поддержки СССР Гаваны против торгового эмбарго США после коммунистической революции 1959 года под руководством Фиделя Кастро. В марте этого года Россия отправила на Кубу танкеры с сырой нефтью, чтобы помочь облегчить экономический спад, а в июне в Гаване с запланированным визитом пришвартовалась группа военно-морских кораблей.

В то же время, отмечает Bloomberg, количество новобранцев для участия в войне, сегодня гораздо меньше по сравнению с эпохой "холодной войны", когда десятки тысяч кубинцев воевали в Анголе в 1970-х и 1980-х годах вместе с сотнями советских военных советников в опосредованной войне против США и их союзников.

Безусловно, количество посещающих Россию кубинцев, преимущественно туристов, за последние годы резко сократилось - с почти 77 тысяч в 2021 году до около 15 тысяч в прошлом году. Однако количество тех, кто декларирует, что находится по делам, удвоилось: с 492 в 2021 году до 942 в прошлом году.

Официальная Гавана, посылает противоречивые сигналы об участии своих граждан в войне в Украине. Буквально через несколько часов после того, как в сентябре посол Кубы в Москве заявил, что его правительство не возражает против вступления кубинцев в ряды российской армии, министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что "однозначная" позиция Гаваны заключается в противостоянии такого вмешательства.

После того, как в сентябре 2023 года были арестованы 17 человек, связанных с предполагаемой сетью торговли людьми, которая заманивала кубинцев воевать на стороне России, МИД в своем заявлении подчеркнул, что "Куба не участвует в войне в Украине" и будет действовать "решительно", чтобы остановить любые кампании по вербовке.