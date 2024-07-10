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РФ намерено вербовала граждан Индии на войну, чтобы не объявлять мобилизацию, - ISW

Среда 10 июля 2024 07:40
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РФ намерено вербовала граждан Индии на войну, чтобы не объявлять мобилизацию, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вербовка граждан Индии на войну против Украины не была ошибкой, а является частью обманной кампании Кремля, чтобы не объявлять мобилизацию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

"Вербовка граждан Индии является частью продолжающейся кампании Кремля по формированию сил, которая началась весной 2022 года, как способ избежать объявления крайне непопулярной мобилизации в России. Она (вербовка - ред.) продолжилась и после объявления Путиным частичной мобилизации в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

В частности, Кремль поручил широкому кругу рекрутеров, включая российских правительственных чиновников, бизнесменов, ЧВК и иностранных граждан, вербовать любых доступных добровольцев для войны против Украины, часто используя обманные методы и стимулы.

Так, ISW наблюдал, как Россия отправляет граждан Непала, Кубы, Сербии, а также стран Центральной Азии и Африки на боевые операции в Украине под обманчивыми предлогами, такими как предложения российского гражданства или огромные финансовые компенсации.

Аналитики напомнили, что об усилиях по обеспечению досрочного увольнения 20 индийских граждан, индийские чиновники объявили в февраля 2024 года.

В ISW предполагают, что во время частного ужина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, 8 июля, российский диктатор Владимир Путин, возможно, пообещал вернуть индийских добровольцев, воюющих в Украине.

Напомним, что в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хотел захватить Харьков, пока задерживался пакет военный помощи Украине в Конгрессе США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению Владимира Зеленского, если США выйдут из НАТО, мир потеряет Польшу, страны Балтии и другие государства.

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