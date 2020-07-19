ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Іраку сталася серія вибухів біля посольства США

Багдад, Неділя 19 липня 2020 17:19
В Іраку сталася серія вибухів біля посольства США
Фото: вибух (ejmagnier.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Місце запуску ракет поки встановити не вдалося

Поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи. Третя ракета, в той же час була випущена по центру Багдада, розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Про це повідомив телеканал Al Sumaria.

Як повідомляється, місце запуску ракет поки встановити не вдалося. Про можливі жертви атаки по центру іракської столиці чи завдані матеріальні збитки не повідомляється.

Ракети, запущені з ЗРК типу "Катюша", розірвалися в "зеленій зоні" під час відвідування Багдада міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Нагадаємо, в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

Зазначимо, у Багдаді (Ірак) в районі "зеленої зони" біля посольства США впала ракета, таким чином, цей запуск ракети став 28 за сім місяців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ВибухІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся