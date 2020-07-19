В Іраку сталася серія вибухів біля посольства США

Фото: вибух (ejmagnier.com)

Місце запуску ракет поки встановити не вдалося

Поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи. Третя ракета, в той же час була випущена по центру Багдада, розірвалася в іншому кварталі "зеленої зони".

Про це повідомив телеканал Al Sumaria.

Як повідомляється, місце запуску ракет поки встановити не вдалося. Про можливі жертви атаки по центру іракської столиці чи завдані матеріальні збитки не повідомляється.

Ракети, запущені з ЗРК типу "Катюша", розірвалися в "зеленій зоні" під час відвідування Багдада міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Нагадаємо, в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

Зазначимо, у Багдаді (Ірак) в районі "зеленої зони" біля посольства США впала ракета, таким чином, цей запуск ракети став 28 за сім місяців.