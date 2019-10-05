ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іраку зросла кількість загиблих під час протестів

Новини » Надзвичайні події    05.10.2019 - 06:40
В Іраку зросла кількість загиблих під час протестів
Фото: протести в Іраку (twitter.com)

У Багдаді 4 жовтня було вбито 10 осіб, 190 отримали поранення

В Іраку кількість загиблих під час антиурядових протестів за три дні зросла до 65 осіб. Про це повідомляють джерела в іракських силах безпеки і медики, передає Reuters.

За інформацією агентства, тільки під час протестів у п'ятницю, 4 жовтня, 190 осіб в Багдаді отримали поранення, 10 людей були вбиті.

Напередодні прем'єр-міністр країни Адель Абдул Махді оголосив про запровадження комендантської години на території Багдада, раніше таке обмеження вже було запроваджене у містах Ен-Насирія, Ель-Амара й Ель-Хілла.

Іракці протестують проти корупції в державі, безробіття і поганих суспільних послуг, зокрема відключення електроенергії і брак води.

Нагадаємо, під час антиурядових протестів у Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальниках. Також на вулицях Багдада поліція переслідувала окремих демонстрантів, застосовуючи вогнепальну зброю.

Антиурядові акції протесту в Іраку почалися у вівторок, 1 жовтня, в столиці країни Багдаді.

В Іраку снайпери відкрили вогонь по протестувальниках В Іраку під час протестів загинули понад два десятки осіб
Новини України протестІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся