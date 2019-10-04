В Іраку снайпери відкрили вогонь по протестувальниках

Фото: протести в Іраку (twitter.com)

Кількість жертв досягла 60 осіб

Під час антиурядових протестів в Іраку поліцейські снайпери з дахів будинків відкрили вогонь по протестувальникам, довівши кількість жертв до 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, на вулицях Багдада поліція переслідує окремих демонстрантів, а також застосовує вогнепальну зброю. Поліцейські снайпери знаходяться на дахах будинків і стріляють у натовп демонстрантів.

Прем'єр-міністр Адель Абдул Махді закликав протестувальників до спокою, але вони його не послухали через нездійснені обіцянок провести політичну реформу.

Також повідомляється, що найвпливовіший священнослужитель країни поклав провину за насильство на політиків, які не змогли поліпшити життя громадськості, і наказав їм задовольнити вимоги протестувальників.

Зазначимо, н асильство в Іраку є найбільшим з тих пір, як країна придушила заколот з боку "Ісламської держави" два роки тому. Протести виникли на півдні, але швидко поширились по всій території країни.

Влада ввела комендантську годину у ряді міст, закрили дороги в столицю з півночі і північного сходу і відключили інтернет на більшій частині території країни.

Демонстранти зібралися, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіттю і поганим суспільним послугам, зокрема відключення електроенергії і брак води.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Еквадорі через протести ввели надзвичайний стан. Поліція затримала 275 учасників акцій протестів.