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США виводять частину персоналу диппредставництв з Іраку

Новини » Політика    15.05.2019 - 13:31
США виводять частину персоналу диппредставництв з Іраку
Ілюстративне фото (ozodi.org)

Про причини рішення про виведення частини персоналу дипломатичних представництв з Іраку не повідомляється

США виводять з Іраку частину своїх співробітників дипломатичних представництв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.

Зокрема, Держдепартамент США у середу, 15 травня, розпорядився, щоб країну залишили ті співробітники, яких посольство в Багдаді і консульство в Ербілі гостро не потребують. При цьому про причини такого рішення не повідомляється.

Візові відділи в обох представництвах зараз закриті.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео зробив незапланований швидкоплинний візит в Ірак на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. Помпео раніше скасував поїздку в Берлін для зустрічі з іракськими лідерами. У Багдаді держсекретар США провів 4 години. Візит відбувся через кілька днів після розміщення американського авіаносця в регіоні.

Додамо, що міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки на території Іраку підвищила бойову готовність у зв'язку з існуючими загрозами для американських військ через присутність іранських військових в регіоні.

Помпео розповів, що США готують заходи на випадок агресії з боку Ірану. Вашингтон посилює американські війська на Близькому Сході на випадок, якщо Іран спробує завдати шкоди інтересам США в Іраку, Афганістані або Ємені.

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