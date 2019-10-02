У Іраку під час протестів загинуло 3 людини, десятки поранених

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Поліція спробувала розігнати натовп, коли демонстранти намагалися пройти в район урядових установ

У Іраку через сутички між іракськими силами безпеки і учасниками антиурядових демонстрацій в Багдаді одна людина загинула і близько 200 поранено. Про це повідомили представники влади, передає "Радіо Свобода".

Крім того, відомо про одного загиблого протестувальника і ще близько 20 поранених у місті Насірія після акції протесту.

Сотні демонстрантів зібралися на головній площі Тахрір у столиці Іраку 1 жовтня, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття і поганих громадських послуг, зокрема відключення електроенергії і браку води.

Поліція спробувала розігнати натовп, коли деякі демонстранти намагалися пройти в район, де розташовані будівлі урядових установ та іноземних посольств, у відповідь деякі протестувальники почали кидали каміння в правоохоронців.

Міністерство охорони здоров’я Іраку заявило, що серед постраждалих 160 цивільних і 40 представників сил безпеки.

Як зазначає видання, протести по всьому Іраку за останні місяці призвели до поранень десятків людей.

Нагадаємо, в Іраку у вересні в місті Кербела під час релігійного ритуалу загинула 31 людина, ще 100 отримали поранення.