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В Іраку вибухнув замінований автомобіль, є загиблі та поранені

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 01:49
В Іраку вибухнув замінований автомобіль, є загиблі та поранені
Фото: вибух (flickr.com/jerry_lake)

У результаті теракту загинули 5 людей, ще 16 поранені

В Іраку в місті Тікріт у неділю, 18 листопада, вибухнула бомба в автомобілі, в результаті 5 людей загинули, 16 поранені. Про це повідомили в місцевій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після вибуху замінованого автомобіля загорілися дванадцять машин, припаркованих поряд.

Іракські сили безпеки закрили більшу частину міських вулиць на випадок будь-яких інших інцидентів.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальності за теракт.

Нагадаємо, 5 листопада в Іраку в різних районах Багдада прогриміла серія вибухів, у результаті яких загинуло щонайменше 8 людей, ще 16 отримали поранення. Тоді вибухові пристрої спрацювали в шести різних кварталах столиці Іраку і жодне з можливих угруповань не взяло на себе відповідальності за теракти.

Влада Іраку вважає, що за вибухами стоїть терористичне угрупування "Ісламська держава".

 

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