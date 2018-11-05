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У Багдаді сталася серія вибухів, є жертви

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 04:15
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

В результаті серії вибухів загинули щонайменше 8 людей, ще 16 отримали поранення

Представник поліції Багдада Хатем аль-Джабір заявив, що в різних районах іракського Багдаду прогриміла серія вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Аль-Джабір розповів, що в результаті вибухів загинуло щонайменше 8 людей, ще 16 отримали поранення. Також він додав, що вибухові пристрої спрацювали в шести різних кварталах столиці Іраку.

Чиновник заявив, що поки жодна з можливих угруповань не взяла на себе відповідальність за теракти. Але влада країни вважає, що за вибухами може стояти терористична організація "Ісламська держава".

Раніше повідомлялося, що в Іраку сталося два теракти, є жертви. У поліції заявили, що дві бомби вибухнули в колишніх опорних пунктах угруповання "Ісламська держава" в центральній частині Іраку, в результаті чого загинула одна людина і поранені щонайменше 16.

Нагадаємо, в Іраку смертник в'їхав на замінованому автомобілі в ресторан, є загиблі. В іракській провінції Салахаддін на півночі міста Тікріт терорист-смертник в'їхав на замінованому автомобілі в ресторан в районі Хаджадж, в результаті теракту загинули шість осіб, ще 42 отримали поранення.

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