Ирак закрывает воздушное пространство, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews .

"Все воздушное сообщение временно прекращено", - написали в министерстве.

Это произошло после того, как израильские военные подтвердили, что Иран выпустил в сторону страны серию беспилотных летательных аппаратов, которые, как ожидается, прибудут через несколько часов.

Ситуация в Израиле

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль со своей стороны предупредил Иран, что в случае атаки с иранской территории нанесет ответные удары.

Ранее стало известно, что Израиль ввел ограничения для гражданских из-за угрозы удара Ирана.

Позже стало известно об запуске Ираном ударных дронов в направлении Израиля.

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