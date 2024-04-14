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Ірак закриває повітряний простір, - ЗМІ

Неділя 14 квітня 2024 00:12
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Ірак закриває повітряний простір, - ЗМІ Фото: Ірак закриває повітряний простір (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністерство транспорту Іраку повідомило про закриття повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

"Все повітряне сполучення тимчасово припинено", - написали у міністерстві.

Це сталося після того, як ізраїльські військові підтвердили, що Іран випустив у бік країни серію безпілотних літальних апаратів, які, як очікується, прибудуть за кілька годин.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії було повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, у тому числі два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.

Раніше стало відомо, що Ізраїль запровадив обмеження для громадян через загрозу удару Ірану.

Пізніше стало відомо про запуск Іраном ударних дронів у напрямку Ізраїлю.

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