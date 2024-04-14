Ірак закриває повітряний простір, - ЗМІ
Міністерство транспорту Іраку повідомило про закриття повітряного простору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
"Все повітряне сполучення тимчасово припинено", - написали у міністерстві.
Це сталося після того, як ізраїльські військові підтвердили, що Іран випустив у бік країни серію безпілотних літальних апаратів, які, як очікується, прибудуть за кілька годин.
Ситуація в Ізраїлі
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії було повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, у тому числі два генерали.
Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.
Раніше стало відомо, що Ізраїль запровадив обмеження для громадян через загрозу удару Ірану.
Пізніше стало відомо про запуск Іраном ударних дронів у напрямку Ізраїлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.