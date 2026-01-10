ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ирак создает комиссию для борьбы с вербовкой граждан в армию РФ

Суббота 10 января 2026 01:36
UA EN RU
Ирак создает комиссию для борьбы с вербовкой граждан в армию РФ Фото: встреча представителей Ирака и Украины (Telegram-канал "Хочу жить")
Автор: Марина Балабан

Правительство Ирака создаст специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием и прекращением вербовки иракской молодежи для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

Как заявил временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Тарек Казем во время встречи с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым, официальный Багдад обеспокоен фактами привлечения граждан Ирака в ряды российской армии.

Для реагирования на эту проблему в Ираке создают отдельную комиссию, которая будет работать во взаимодействии с Верховным судебным советом страны.

Иракская сторона также подчеркнула, что национальное законодательство предусматривает суровое наказание за наемничество - вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, дипломаты подтвердили принципиальную позицию Ирака по соблюдению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела других государств, что закреплено в конституции страны.

В то же время в Украине напоминают, что Министерство иностранных дел регулярно призывает граждан третьих стран всеми возможными способами избегать попадания в состав российской оккупационной армии.

Африканцы воюют в Украине на стороне РФ

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки принять решительные меры для прекращения российских схем вербовки, направленных на привлечение молодежи со всего континента.

По информации МИД, сейчас на стороне России воюют более 1400 граждан африканских государств.

В начале января стало известно, что возле Лимана в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника, который воевал на стороне РФ. Гражданин Уганды утверждает, что контракт подписал под дулом автомата.

До этого, в апреле 2025 года, в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника в форме армии РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирак Украина Война в Украине
Новости
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка