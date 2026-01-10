Ірак створює комісію для боротьби з вербуванням громадян до армії РФ
Уряд Іраку створить спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням і припиненням вербування іракської молоді для участі у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".
Як заявив тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Тарек Казем під час зустрічі з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим, офіційний Багдад стурбований фактами залучення громадян Іраку до лав російської армії.
Для реагування на цю проблему в Іраку створюють окрему комісію, яка працюватиме у взаємодії з Верховною судовою радою країни.
Іракська сторона також наголосила, що національне законодавство передбачає суворе покарання за найманство - аж до довічного ув’язнення.
Крім того, дипломати підтвердили принципову позицію Іраку щодо дотримання нейтралітету та невтручання у внутрішні справи інших держав, що закріплено в конституції країни.
Водночас в Україні нагадують, що Міністерство закордонних справ регулярно закликає громадян третіх країн усіма можливими способами уникати потрапляння до складу російської окупаційної армії.
Африканці воюють в Україні на боці РФ
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки вжити рішучих заходів для припинення російських схем вербування, спрямованих на залучення молоді з усього континенту.
За інформацією МЗС, нині на боці Росії воюють понад 1400 громадян африканських держав.
На початку січня стало відомо, що біля Лиману у Донецькій області українські військові взяли у полон африканського найманця, який воював на боці РФ. Громадянин Уганди стверджує, що контракт підписав під дулом автомата.
До цього, в квітні 2025 року, на Донеччині українські військові взяли в полон африканського найманця у формі армії РФ.